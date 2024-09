Myanmar: Inizio del censimento della popolazione e delle abitazioni a Mawlamyine

29 Settembre 2024_ A Mawlamyine, in Myanmar, è stato avviato un programma di censimento della popolazione e delle abitazioni, con un evento di formazione che si è tenuto presso l'Università di Mawlamyine. Il censimento, che coinvolge 1.202 censori, inizierà ufficialmente il 1° ottobre 2024 e si prevede di completare il 15 ottobre, con l'obiettivo di raggiungere una percentuale di raccolta del 73,63%. Il governo della regione Mon, di cui Mawlamyine è il capoluogo, sta coordinando le operazioni con le autorità di sicurezza per garantire un processo regolare e sicuro. La notizia è stata riportata da moi.gov.mm. Questo censimento è fondamentale per raccogliere dati demografici e abitativi, essenziali per la pianificazione e lo sviluppo della regione.