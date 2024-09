Myanmar: Inizio del censimento della popolazione e delle abitazioni a Paungde

25 Settembre 2024_ A Paungde, nella regione di Bago, è stato avviato un programma di formazione per il censimento della popolazione e delle abitazioni, che si svolgerà dal 1° al 15 ottobre 2024. Il corso, iniziato il 17 settembre, coinvolge 133 partecipanti tra educatori, funzionari e volontari, che utilizzeranno tablet e materiali didattici forniti per raccogliere dati. L'obiettivo del censimento è garantire l'accuratezza delle informazioni necessarie per la pianificazione delle politiche sociali ed economiche del paese. Le informazioni raccolte serviranno a migliorare i servizi essenziali come scuole, ospedali e infrastrutture. La notizia è riportata da moi.gov.mm. Questo censimento è fondamentale per lo sviluppo e la gestione delle risorse nel Myanmar, un paese che sta cercando di migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini.