Myanmar: Inizio del censimento della popolazione e delle abitazioni nel 2024

17 Settembre 2024_ Oggi si è svolta la cerimonia di apertura del corso di formazione per il censimento della popolazione e delle abitazioni a Sittwe, capitale dello Stato di Rakhine. Il censimento avrà luogo dal 1 al 15 ottobre 2024 e sarà condotto con l'assistenza della Commissione centrale per il censimento, garantendo un approccio coordinato e tecnologicamente avanzato. Il governo dello Stato di Rakhine ha già avviato attività preparatorie per garantire un censimento di successo, coinvolgendo la comunità locale e formando i partecipanti. La cerimonia ha visto la partecipazione di funzionari governativi e membri della comunità, come riportato da mdn.gov.mm. Questo censimento è fondamentale per raccogliere dati demografici e socio-economici, essenziali per le politiche di sviluppo del paese.