Myanmar: Inizio del censimento della popolazione e delle abitazioni

04 Ottobre 2024_ In Myanmar, il censimento della popolazione e delle abitazioni è iniziato il 1° ottobre e proseguirà fino al 15 ottobre 2024. I membri del Consiglio di Amministrazione Statale, tra cui il Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo Economico, hanno visitato diverse località per monitorare il processo di raccolta dei dati. Durante le ispezioni, sono stati esaminati anche i danni causati dalle inondazioni nelle aree agricole, con un focus sulla fornitura di assistenza agli agricoltori colpiti. La notizia è riportata da moi.gov.mm. Questo censimento è cruciale per la pianificazione e lo sviluppo socio-economico del paese, fornendo dati essenziali per le politiche pubbliche.