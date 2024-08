Myanmar: Inizio del programma di censimento della popolazione e delle abitazioni 2024

19 Agosto 2024_ In Myanmar, è stato avviato un programma di formazione per il censimento della popolazione e delle abitazioni, che si svolgerà dal 1°...

19 Agosto 2024_ In Myanmar, è stato avviato un programma di formazione per il censimento della popolazione e delle abitazioni, che si svolgerà dal 1° al 15 ottobre 2024. L'evento di apertura si è tenuto presso il campo sportivo di Myeik, presieduto dal presidente del comitato di supervisione del censimento. Durante la cerimonia, è stato sottolineato l'importante ruolo della collaborazione tra le varie autorità locali per garantire il successo dell'iniziativa. Il programma prevede anche corsi di formazione a livello distrettuale e municipale per preparare i partecipanti al censimento. La notizia è stata riportata da mdn.gov.mm. Questo censimento è fondamentale per raccogliere dati demografici e abitativi, essenziali per la pianificazione e lo sviluppo del paese.