Myanmar: Inizio della raccolta del censimento della popolazione e delle abitazioni nel 2024

27 Agosto 2024_ Oggi si è tenuto un incontro a Magway, Myanmar, per discutere la raccolta del censimento della popolazione e delle abitazioni, che si svolgerà dal 1 al 15 ottobre 2024. Il censimento prevede di raccogliere dati su oltre 56 milioni di persone e circa 13 milioni di famiglie in tutto il paese. Le autorità locali hanno sottolineato l'importanza della partecipazione della popolazione per garantire l'accuratezza dei dati raccolti. L'incontro ha visto la partecipazione di funzionari governativi e membri della commissione per il censimento. La fonte di questa notizia è mdn.gov.mm. Il censimento è un'importante iniziativa per la pianificazione e lo sviluppo socio-economico del Myanmar.