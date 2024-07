Myanmar: Inondazioni a Bago, il governo attiva misure di emergenza

26 Luglio 2024_ A causa di forti piogge incessanti, il livello dell'acqua del fiume Sittoung ha superato il limite di allerta a Bago, Myanmar, causando inondazioni nelle aree basse della città. Il Chief Minister della regione Kayin, U Saw Myint, insieme ad altri funzionari, ha effettuato un sopralluogo il 25 luglio per valutare la situazione e attivare misure di emergenza. Sono stati aperti centri di evacuazione temporanei per assistere le persone colpite e garantire la fornitura di acqua e servizi igienici. Le autorità stanno monitorando anche le condizioni delle coltivazioni agricole danneggiate dalle inondazioni. La notizia è riportata da mdn.gov.mm. Le inondazioni a Bago, una delle principali città della regione, rappresentano una grave minaccia per la popolazione e l'agricoltura locale.