Myanmar: Inondazioni a Myitkyina causano evacuazioni di massa

2 Luglio 2024_ A causa delle forti piogge, il livello del fiume Ayeyarwady a Myitkyina, nello Stato Kachin, ha superato il livello di guardia, raggiungendo i 1368 centimetri. Le autorità locali, tra cui l'esercito, la polizia e i vigili del fuoco, stanno conducendo operazioni di soccorso per evacuare i residenti delle aree colpite. Sono stati allestiti 30 centri di accoglienza temporanei in scuole e monasteri per ospitare gli sfollati. Il capo del governo dello Stato Kachin, U Khet Htein Nan, ha coordinato le operazioni di soccorso e ha visitato le aree colpite per monitorare la situazione. Lo riporta moi.gov.mm. Le autorità continuano a monitorare il livello del fiume e a fornire assistenza alle famiglie evacuate.