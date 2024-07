Myanmar: Inondazioni a Pegu causano evacuazioni di massa

30 Luglio 2024_ A causa di forti piogge e dell'innalzamento del livello del fiume Pegu, sono stati aperti 27 centri di evacuazione temporanei nel distretto di Pegu, Myanmar, per accogliere oltre 25.000 persone colpite dalle inondazioni. Le autorità locali hanno segnalato che 13 quartieri e alcuni villaggi sono stati gravemente colpiti, con migliaia di famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. Il governo regionale sta fornendo assistenza alimentare e supporto logistico per garantire che i rifugiati abbiano accesso a cibo e acqua potabile. Il Primo Ministro della regione, U Myo Swe Win, ha visitato i centri di evacuazione per monitorare le operazioni di soccorso e garantire che le necessità fondamentali siano soddisfatte, come riportato da news-eleven.com. Le inondazioni nel distretto di Pegu, noto per la sua agricoltura e le sue risorse idriche, evidenziano la vulnerabilità della regione agli eventi climatici estremi.