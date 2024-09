Myanmar: Inondazioni causano 268 morti e aiuti governativi per le famiglie colpite

18 Settembre 2024_ Le inondazioni in Myanmar hanno provocato la morte di 268 persone, con 88 dispersi, a causa di piogge incessanti che hanno colpito diverse regioni, tra cui la capitale Naypyidaw. Il governo ha annunciato un sostegno finanziario di 8 milioni di kyat (circa 5.000 dollari) per le famiglie delle vittime, con ulteriori aiuti previsti dalle autorità locali. Le inondazioni hanno danneggiato infrastrutture, abitazioni e scuole in 56 distretti, creando una situazione di emergenza per le comunità colpite. La National Disaster Management Committee ha dichiarato che continuerà a fornire assistenza in base alle necessità delle persone danneggiate. La notizia è stata riportata da news-eleven.com. Le inondazioni in Myanmar sono un fenomeno ricorrente, spesso aggravato da condizioni climatiche estreme e dalla gestione delle risorse idriche.