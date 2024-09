Myanmar: Inondazioni devastano diverse regioni, avviate operazioni di soccorso

15 Settembre 2024_ Le inondazioni causate da forti piogge, seguite a un ciclone, hanno colpito gravemente diverse aree del Myanmar, in particolare la regione di Naypyidaw. Le autorità hanno avviato operazioni di soccorso e recupero, con l'apertura di 82 centri di emergenza per assistere circa 25.000 persone colpite. Il governo ha mobilitato risorse e personale per affrontare la situazione, mentre i danni includono la distruzione di strade e ponti. Le operazioni di soccorso sono coordinate dal Comitato Nazionale per la Gestione dei Disastri, come riportato da moi.gov.mm. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione e a fornire assistenza alle comunità colpite, mentre si prevede un ulteriore monitoraggio delle condizioni meteorologiche.