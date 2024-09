Myanmar: Inondazioni devastanti colpiscono la capitale Naypyidaw e altre regioni

12 Settembre 2024_ Forti piogge, causate dal tifone Ragi e da tempeste minori nel Golfo del Bengala, hanno provocato inondazioni in diverse aree del Myanmar a partire dal 10 settembre 2024. Le inondazioni hanno colpito particolarmente i distretti della capitale Naypyidaw, con fiumi e canali che hanno superato i livelli di guardia, causando l'ingresso dell'acqua in molte abitazioni e la distruzione di infrastrutture. Le autorità locali, insieme a membri dell'esercito e della polizia, stanno attivamente assistendo le persone colpite, fornendo aiuti e trasferendo i residenti in luoghi sicuri. La fonte di queste informazioni è moi.gov.mm. Le inondazioni hanno anche causato interruzioni nei trasporti e danni a scuole e abitazioni, richiedendo un intervento urgente per garantire la sicurezza e il benessere delle comunità colpite.