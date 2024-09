Myanmar: Inondazioni e frane causano 113 morti e 64 dispersi

15 Settembre 2024_ Le inondazioni e le frane in Myanmar hanno provocato la morte di 113 persone e 64 risultano disperse, secondo quanto dichiarato...

15 Settembre 2024_ Le inondazioni e le frane in Myanmar hanno provocato la morte di 113 persone e 64 risultano disperse, secondo quanto dichiarato dal portavoce dell'esercito, il generale Zaw Min Tun. Nella località di Thapyaypin, nel distretto di Ramethin, sono stati confermati otto decessi, mentre le operazioni di soccorso sono in corso. Il generale ha anche denunciato la diffusione di notizie false da parte di media ostili, che hanno esagerato il numero delle vittime. La fonte di queste informazioni è news-eleven.com. Le autorità stanno coordinando gli sforzi di soccorso e assistenza per le vittime, mentre il paese affronta una grave crisi umanitaria.