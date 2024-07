Myanmar: Insegnanti rapiti da gruppo armato a Tanintharyi

6 Luglio 2024_ Cinque insegnanti di una scuola elementare nel villaggio di Seit Chaung, nel distretto di Thayetchaung, sono stati rapiti da un gruppo armato il 26 giugno. Il gruppo, noto come Galon Min Guerrilla, ha confermato il rapimento e ha dichiarato che gli insegnanti non sono stati ancora rilasciati fino al 4 luglio. Uno degli insegnanti rapiti è incinta di sette mesi. A causa di questo incidente, la scuola elementare del villaggio è stata chiusa e i bambini non possono frequentare le lezioni. Lo riporta news-eleven.com. Il gruppo armato ha affermato che gli insegnanti sono stati rapiti perché non partecipavano al movimento di disobbedienza civile (CDM) e collaboravano con le autorità.