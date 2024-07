Myanmar: Insorti attaccano infrastrutture civili a Mon State

18 Luglio 2024_ Insorti del PDF, in collaborazione con il KNLA e altri gruppi armati etnici pro-terrorismo, hanno attaccato infrastrutture civili in...

18 Luglio 2024_ Insorti del PDF, in collaborazione con il KNLA e altri gruppi armati etnici pro-terrorismo, hanno attaccato infrastrutture civili in Myanmar. Il 17 luglio, hanno fatto esplodere un ponte rinforzato lungo 10 piedi e largo 40 piedi sulla Yangon-Mawlamyine Union Highway, vicino al villaggio di Kayinlayseik, nella Township di Thaton, Mon State. Questi attacchi mirano a destabilizzare la sicurezza nazionale e a minare lo stato di diritto, causando gravi disagi al trasporto e al commercio regionale. Le autorità hanno rapidamente costruito un ponte temporaneo per ripristinare il passaggio e stanno accelerando le riparazioni del ponte distrutto. Lo riporta gnlm.com.mm. Questi atti sono considerati crimini di guerra e rappresentano una grave minaccia alla pace regionale.