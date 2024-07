Myanmar: Intensificano i combattimenti a Lashio, la popolazione in fuga

27 Luglio 2024_ I combattimenti a Lashio, in Myanmar, continuano a intensificarsi, costringendo molti residenti a fuggire per mettersi in salvo. Le...

27 Luglio 2024_ I combattimenti a Lashio, in Myanmar, continuano a intensificarsi, costringendo molti residenti a fuggire per mettersi in salvo. Le linee telefoniche e internet sono state interrotte, rendendo difficile ottenere notizie sulla situazione attuale. Testimonianze indicano che i combattimenti, iniziati il 26 luglio, sono stati caratterizzati da attacchi aerei e bombardamenti, con la popolazione locale che cerca rifugio. La situazione è complicata da controlli militari lungo le vie di fuga, rendendo il viaggio verso zone sicure estremamente difficile. La fonte di queste informazioni è news-eleven.com. Lashio è una città strategica nel nord del Myanmar, spesso teatro di conflitti tra le forze governative e gruppi etnici armati come l'MNDAA (Arakan Army), che cercano maggiore autonomia e diritti per le minoranze etniche.