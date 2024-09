Myanmar: Ispezione del Vice Ministro per lo Sviluppo Rurale e Cooperativo in diverse località

08 Settembre 2024_ Il Vice Ministro per le Cooperative e lo Sviluppo Rurale, U Myint Soe, ha effettuato un'ispezione nei lavori di escavazione del Lago No 059 a Paeain, sottolineando l'importanza di completare i lavori prima della fine della stagione dei monsoni. Durante la visita, ha anche controllato i progressi nella costruzione di strade e infrastrutture nelle località di Kontangyi e Myinkaba, finanziate dal bilancio statale per il 2024-25. Inoltre, ha partecipato a una cerimonia di laurea per un corso di formazione sulla cucitura a Thahtaykan e ha incontrato cooperative agricole locali per discutere di sviluppo e produzione. La notizia è riportata da gnlm.com.mm. Queste attività mirano a migliorare le infrastrutture rurali e a sostenere le comunità locali nel loro sviluppo economico.