Myanmar: Ispezioni sanitarie a Yangon per prevenire epidemie

8 Luglio 2024_ Il Ministro della Salute del Myanmar, Prof. Dr. Thet Khaing Win, ha condotto un'ispezione a Yangon insieme al Primo Ministro della Regione di Yangon, U Soe Thein, e altri funzionari. La visita ha riguardato il mercato di San Pya Garden e una scuola superiore, dove sono stati controllati i sistemi di distribuzione dell'acqua e le condizioni igieniche. Sono state distribuite saponette e disinfettanti per le mani, e affissi poster informativi per prevenire la diarrea acuta. Secondo mdn.gov.mm, il Ministro ha anche incontrato i direttori degli ospedali e i responsabili della sanità pubblica per discutere le misure di controllo delle epidemie. L'incontro ha portato alla consegna di 40 tamburi di cloro e 500.000 compresse per la purificazione dell'acqua al Comitato per lo Sviluppo della Città di Yangon.