Myanmar: La Banca Centrale smentisce notizie false su interruzioni nei trasferimenti di denaro

02 Settembre 2024_ La Banca Centrale del Myanmar ha dichiarato che le notizie riguardanti l'interruzione dei trasferimenti di denaro tra banche thailandesi e banche locali sono infondate. Le banche thailandesi, tra cui Kasikorn Bank e Siam Commercial Bank, continueranno a fornire servizi di trasferimento di denaro, seguendo procedure di verifica rigorose. Inoltre, le autorità bancarie stanno collaborando per garantire che le operazioni di trasferimento di denaro siano effettuate in modo regolare e sicuro. La Banca Centrale ha rassicurato i cittadini che i trasferimenti di denaro sono essenziali per le loro necessità quotidiane e per le attività commerciali. La notizia è stata riportata da news-eleven.com. I trasferimenti di denaro sono cruciali per i cittadini birmani, che li utilizzano per pagare spese mediche e per inviare denaro alle famiglie che lavorano in Thailandia.