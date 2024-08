Myanmar: La Cina intensifica le operazioni militari al confine con il Myanmar

26 Agosto 2024_ La Cina ha annunciato l'invio di truppe al confine con il Myanmar a causa dei recenti conflitti nella regione. Le forze armate cinesi condurranno esercitazioni militari congiunte e pattugliamenti nelle aree di Shwe Li e Kyaikto, oltre ad altre località lungo il confine. Questa decisione è stata presa in risposta ai combattimenti tra le forze armate del Myanmar e i gruppi ribelli nel nord del paese, che hanno causato danni e feriti anche sul lato cinese. La Cina ha dichiarato che fornirà assistenza per ripristinare la pace e la stabilità nella regione, come riportato da news-eleven.com. Le tensioni al confine hanno sollevato preoccupazioni per la sicurezza e la stabilità delle infrastrutture cinesi in Myanmar, un paese che ha visto un aumento dei conflitti interni negli ultimi anni.