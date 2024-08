31 Agosto 2024_ La Cina ha annunciato il suo impegno a contribuire alla riduzione delle tensioni nel nord del Myanmar, secondo quanto dichiarato da Lin Jian, portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese. Durante una conferenza stampa, Lin ha sottolineato l'importanza della stabilità e dello sviluppo del Myanmar, evidenziando il ruolo della Cina come principale vicino del Paese. La Cina ha chiesto al gruppo armato TNLA di fermare le operazioni militari nella regione di confine tra Myanmar e Cina, per garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali. La Cina continuerà a sostenere il processo di pace in Myanmar, collaborando con le autorità locali per promuovere la stabilità nella regione. La notizia è stata riportata da news-eleven.com. Il TNLA, o Esercito di Liberazione Nazionale Ta'ang, è un gruppo etnico armato attivo nel nord del Myanmar, impegnato in conflitti per l'autonomia e i diritti della popolazione Ta'ang.