21 Agosto 2024_ La Cina ha espresso il suo impegno a sostenere la stabilità politica e la pace duratura in Myanmar, sottolineando l'importanza di un dialogo costruttivo. Durante un incontro tra il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi e l'inviato speciale delle Nazioni Unite per il Myanmar, Julie Bishop, è stata evidenziata la necessità di cooperare per attuare efficacemente cinque punti di accordo tra ASEAN e Myanmar. Wang Yi ha ribadito che la Cina rispetta la sovranità e l'integrità territoriale del Myanmar, auspicando un processo di pace guidato dai cittadini birmani. La notizia è stata riportata dall'ufficio diplomatico cinese in Myanmar, evidenziando il ruolo cruciale della Cina come principale vicino del Paese. La Cina, membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, continua a cercare soluzioni diplomatiche per le complesse questioni politiche in Myanmar.