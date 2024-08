Myanmar: La città di Lahe devastata dai combattimenti tra MNDAA e forze armate

04 Agosto 2024_ La città di Lahe, in Myanmar, è stata gravemente colpita da combattimenti tra il gruppo armato MNDAA e le forze governative, iniziati...

04 Agosto 2024_ La città di Lahe, in Myanmar, è stata gravemente colpita da combattimenti tra il gruppo armato MNDAA e le forze governative, iniziati il 3 luglio 2024. Gli scontri hanno causato la distruzione di abitazioni e un aumento della paura tra i residenti, costretti a fuggire per la propria sicurezza. Le strade, un tempo affollate, sono ora deserte, con negozi chiusi e un'atmosfera di desolazione. Secondo quanto riportato da news-eleven.com, la situazione è diventata insostenibile, con un numero crescente di sfollati e danni significativi alle infrastrutture locali. La città, un tempo vivace, ora vive in un clima di incertezza e paura, con la comunità locale che cerca di affrontare le conseguenze di questo conflitto prolungato.