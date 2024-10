Myanmar: La NUG affronta le sfide della violenza contro donne e bambini nel contesto della rivoluzione primaverile

03 Ottobre 2024_ La Vice Ministra per le Donne, i Giovani e i Bambini della National Unity Government (NUG) di Myanmar, Ei Thinzar Maung, ha discusso degli sforzi per proteggere i civili e affrontare le atrocità perpetrate dalla giunta militare. Da oltre tre anni, il popolo birmano vive in un contesto di conflitto che ha causato migliaia di morti e milioni di sfollati, con donne e bambini tra le vittime più colpite. La NUG sta cercando di fornire aiuti umanitari e supporto legale, mentre denuncia le violazioni dei diritti umani alle organizzazioni internazionali. La fonte di queste informazioni è myanmar-now.org. La NUG, un governo in esilio, è stata istituita per opporsi al regime militare e promuovere la democrazia in Myanmar.