Myanmar: Lotta contro il commercio illegale, il Vice-Senior General Soe Win fa il punto

09 Ottobre 2024_ Il Vice-Senior General Soe Win ha presieduto una riunione del Comitato per l'Eradicazione del Commercio Illegale, sottolineando l'importanza di combattere il commercio illegale per proteggere l'economia del Myanmar. Durante l'incontro, ha evidenziato che dal gennaio 2022 ad agosto 2024 sono stati sequestrati beni illegali per un valore di oltre 300 miliardi di kyat. Soe Win ha anche messo in guardia sui rischi legati al commercio illegale, che può danneggiare i settori agricolo e manifatturiero, e ha esortato le forze speciali a intensificare i controlli. La notizia è riportata da gnlm.com.mm. Il Vice-Senior General ha concluso l'incontro invitando a una maggiore consapevolezza pubblica sui danni del commercio illegale e a un impegno collettivo per affrontare questa sfida.