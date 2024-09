Myanmar: Min Aung Hlaing invita i residenti a opporsi ai gruppi armati per garantire la sicurezza

04 Settembre 2024_ Il Senior General Min Aung Hlaing ha esortato i residenti del Myanmar a unirsi contro l'esistenza di gruppi armati per ridurre gli atti di terrorismo e garantire la sicurezza nelle loro comunità. Durante un incontro con i membri del governo dello Stato di Kayah, ha sottolineato che i terroristi utilizzano le abitazioni civili come copertura e sfruttano i civili come scudi umani. Hlaing ha affermato che la collaborazione dei residenti è fondamentale per ripristinare la pace e la stabilità nella regione, danneggiata da attacchi recenti da parte di gruppi come il KNDF e il PDF. La notizia è riportata da gnlm.com.mm. Il Senior General ha anche discusso di iniziative per la riapertura delle università e il miglioramento dei servizi sanitari nella regione.