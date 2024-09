Myanmar: Min Aung Hlaing ordina misure per la ricostruzione post-alluvione

19 Settembre 2024_ Il Generale Senior Min Aung Hlaing ha ordinato ufficiali di apprendere dalle recenti alluvioni e di condurre ricerche sistematiche sulla costruzione di edifici lontano dai corsi d'acqua. Durante un'ispezione presso il quartier generale militare di Tatkon, ha garantito assistenza per le perdite e i danni causati dalle inondazioni. Ha sottolineato l'importanza di rimuovere i detriti e ripristinare i servizi essenziali come acqua e elettricità. Inoltre, ha esortato le famiglie a procurarsi generi alimentari a prezzi ridotti per garantire il loro benessere. La notizia è riportata da gnlm.com.mm. Il Generale ha anche visitato le famiglie dei membri del Tatmadaw, l'esercito birmano, colpiti dalle inondazioni, offrendo loro cibo e vestiti.