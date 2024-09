Myanmar: Min Aung Hlaing promuove la bellezza e la funzionalità delle università di Yangon

31 Agosto 2024_ Il Senior General Min Aung Hlaing ha visitato le università di Yangon, sottolineando l'importanza di migliorare l'ambiente e il paesaggio delle istituzioni. Durante l'ispezione alla Western Yangon Technological University, ha evidenziato la necessità di costruire strutture per studenti, come aree ricreative e parcheggi. Inoltre, ha esaminato i lavori di abbellimento e la gestione delle acque piovane per garantire un campus più funzionale e accogliente. La visita ha incluso anche la Western Yangon University, dove sono stati discussi progetti di riqualificazione del lago e delle aree circostanti. La notizia è riportata da gnlm.com.mm. Le università di Yangon sono importanti centri di istruzione superiore in Myanmar, contribuendo alla formazione di una nuova generazione di professionisti.