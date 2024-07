Myanmar: Misure contro l'arruolamento di minori nell'esercito

4 Luglio 2024_ Il Ministero della Difesa del Myanmar ha annunciato che 120 soldati sospettati di essere minori saranno esaminati e, se confermato, rilasciati. Il Ministro della Difesa, Generale Tin Aung San, ha dichiarato che l'esercito collabora con il Country Task Force on Monitoring and Reporting (CTFMR) per prevenire l'arruolamento di minori. Dal 2012, il Myanmar ha implementato un piano d'azione con il CTFMR per rilasciare i minori arruolati erroneamente. Secondo news-eleven.com, nel 2023 sono stati identificati solo nove casi sospetti di minori nell'esercito. Il governo continua a lavorare per rispettare le leggi e le linee guida internazionali per proteggere i diritti dei bambini.