Myanmar: Negoziati di pace tra il governo e i gruppi etnici continuano

17 Ottobre 2024_ I negoziati di pace in Myanmar proseguono con il governo che cerca di stabilire un dialogo con i gruppi etnici armati, tra cui il Nationalities Alliance (NCA). Le discussioni si concentrano sulla cessazione delle ostilità e sulla creazione di un ambiente favorevole per la pace duratura nel paese. I rappresentanti dei gruppi etnici hanno espresso la necessità di un impegno concreto da parte del governo per affrontare le loro preoccupazioni. La fonte di questa notizia è shannews.org. I gruppi etnici coinvolti, come il MNDAA, TNLA e AA, sono attivi in diverse regioni del Myanmar e hanno storicamente lottato per una maggiore autonomia e diritti per le loro comunità.