Myanmar: Nuova legge per supportare le vittime di violenza e i loro familiari

28 Agosto 2024_ Il governo del Myanmar ha annunciato la creazione di un comitato per redigere una legge che fornisca assistenza alle vittime di violenza, ai funzionari statali deceduti e ai familiari dei sopravvissuti. Questo comitato, istituito con un decreto del Consiglio di Amministrazione Statale, avrà il compito di definire politiche e linee guida necessarie per la stesura della legge. Inoltre, il comitato si occuperà di esaminare le leggi esistenti e di garantire che le nuove normative siano in linea con le procedure stabilite. La notizia è stata riportata da news-eleven.com. Il comitato includerà rappresentanti del Ministero del Lavoro, della Protezione Civile e del Ministero della Difesa, evidenziando l'impegno del governo nel sostenere le vittime di conflitti e violenze nel paese.