Myanmar: Nuova struttura per la sicurezza e la lotta al terrorismo

19 Agosto 2024_ Il Consiglio di Amministrazione dello Stato del Myanmar ha annunciato la creazione di un nuovo organismo centrale per la sicurezza pubblica e la lotta al terrorismo. Questo nuovo ente sarà guidato dal Ministro degli Affari di Frontiera e avrà come vice il Ministro della Difesa e il secondo vice il Ministro degli Interni. Il gruppo includerà anche alti funzionari militari e di sicurezza, con l'obiettivo di coordinare le operazioni di sicurezza a vari livelli, dalle città ai villaggi. La nuova struttura mira a rafforzare la sicurezza interna e a gestire le risorse in modo più efficace in risposta alle attuali sfide. La notizia è stata riportata da news-eleven.com. Il Consiglio di Amministrazione dello Stato è l'organo di governo del Myanmar, attualmente in carica dopo il colpo di stato del 2021.