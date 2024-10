Myanmar: Nuove misure per la sicurezza alimentare in vista della stagione delle piogge

23 Ottobre 2024_ Le autorità di Myanmar hanno annunciato un piano per garantire la sicurezza alimentare durante la stagione delle piogge, che si prevede sarà particolarmente intensa quest'anno. Il governo ha previsto l'implementazione di misure preventive per proteggere le coltivazioni e garantire l'approvvigionamento alimentare, in risposta a preoccupazioni riguardo a potenziali danni alle infrastrutture agricole. Inoltre, sono stati previsti fondi per supportare gli agricoltori colpiti da eventi climatici estremi e per promuovere pratiche agricole sostenibili. La notizia è stata riportata da shannews.org. Le misure si concentrano su aree vulnerabili come le regioni di Shan e Kayah, dove le inondazioni possono avere un impatto devastante sulle comunità locali.