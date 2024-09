Myanmar: Nuove regole per il trasferimento di denaro da lavoratori all'estero

06 Settembre 2024_ Il Ministero del Lavoro del Myanmar ha annunciato nuove disposizioni per i lavoratori migranti riguardo al trasferimento di denaro alle loro famiglie. Secondo le nuove regole, i lavoratori devono inviare almeno il 25% del loro stipendio mensile attraverso canali ufficiali, come banche o servizi di trasferimento autorizzati. In caso di violazione, i lavoratori potrebbero affrontare restrizioni sul loro status di lavoro all'estero. La notizia è stata riportata da news-eleven.com, evidenziando l'importanza di seguire le normative per garantire la legalità dei trasferimenti. I lavoratori migranti sono cittadini birmani che cercano opportunità di lavoro all'estero, spesso in paesi del Sud-est asiatico.