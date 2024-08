Myanmar: Nuove tensioni tra gruppi etnici e governo nel nord del Paese

20 Agosto 2024_ In Myanmar, le tensioni tra i gruppi etnici e il governo centrale si intensificano, con scontri recenti che coinvolgono il gruppo armato SSPP/SSA e il governo. I combattimenti si sono concentrati nella regione di Waingmaw, dove le forze governative hanno lanciato attacchi contro le posizioni dei ribelli. Le autorità locali segnalano un aumento della violenza, con conseguenti sfollamenti di civili e preoccupazioni per la sicurezza nella zona. La situazione rimane critica, con richieste di dialogo e cessate il fuoco da parte di organizzazioni umanitarie, come riportato da shannews.org. I gruppi etnici in Myanmar, come l'SSPP/SSA, rappresentano le minoranze che lottano per una maggiore autonomia e diritti, in un contesto di conflitto duraturo nel Paese.