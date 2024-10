Myanmar: Nuove tensioni tra il governo e le forze etniche armate

13 Ottobre 2024_ In Myanmar, le tensioni tra il governo militare e le forze etniche armate, in particolare il MNDAA (Arakan Army), sono aumentate,...

13 Ottobre 2024_ In Myanmar, le tensioni tra il governo militare e le forze etniche armate, in particolare il MNDAA (Arakan Army), sono aumentate, con scontri segnalati in diverse regioni. Le forze armate hanno intensificato le operazioni contro i gruppi etnici, mentre le comunità locali denunciano violazioni dei diritti umani e sfollamenti. La situazione è ulteriormente complicata dalla risposta della comunità internazionale, che chiede un dialogo e una soluzione pacifica. La notizia è riportata da shannews.org. Le forze etniche armate, come il MNDAA, rappresentano le aspirazioni di autonomia di diverse minoranze etniche in Myanmar, un paese segnato da conflitti interni e instabilità politica.