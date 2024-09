Myanmar: Nuove tensioni tra le forze armate e i gruppi etnici armati nel nord del Paese

29 Settembre 2024_ Le forze armate del Myanmar hanno intensificato le operazioni contro i gruppi etnici armati nel nord del Paese, in particolare contro il Kachin Independence Army (KIA) e il Karen National Union (KNU). Queste azioni militari hanno portato a un aumento delle violenze e delle tensioni nella regione, con conseguenti sfollamenti di civili. I gruppi etnici armati, che lottano per una maggiore autonomia e diritti, hanno risposto con attacchi contro le forze governative. La situazione rimane critica, con la comunità internazionale che osserva con preoccupazione gli sviluppi, come riportato da shannews.org. Le operazioni militari nel nord del Myanmar coinvolgono diversi gruppi etnici, tra cui il KIA e il KNU, che sono storicamente in conflitto con il governo centrale per la loro richiesta di maggiore autonomia e diritti.