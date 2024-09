Myanmar: Nuove tensioni tra SAC e gruppi etnici armati nel conflitto in corso

23 Settembre 2024_ In Myanmar, le tensioni tra il Consiglio di Amministrazione Statale (SAC) e i gruppi etnici armati sono aumentate, con scontri segnalati in diverse regioni. Il SAC ha intensificato le operazioni militari contro le forze di difesa etnica, mentre i gruppi armati hanno risposto con attacchi mirati. La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza di forze di opposizione come il Governo di Unità Nazionale (NUG) e le Forze di Difesa Popolare (PDF), che si oppongono al regime militare. La fonte di queste informazioni è shannews.org. Il conflitto in Myanmar ha radici profonde e coinvolge diverse etnie, tra cui i Karen e i Kachin, che lottano per una maggiore autonomia e diritti all'interno del paese.