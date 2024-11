Myanmar: Operazione contro il traffico di donne a Mandalay

02 Novembre 2024_ Le autorità di Mandalay hanno arrestato cittadini cinesi e birmani coinvolti in un'operazione di traffico di donne, reclutate tramite Facebook e TikTok per matrimoni forzati in Cina. Durante un controllo all'aeroporto internazionale di Mandalay, tre giovani donne sono state scoperte mentre tentavano di partire per la Cina con un cittadino cinese. Le indagini hanno rivelato che queste donne erano state reclutate per matrimoni con uomini cinesi, e altre otto donne sono state salvate durante l'operazione. La fonte di questa notizia è news-eleven.com. Le autorità stanno intensificando gli sforzi per combattere il traffico di esseri umani, un problema crescente in Myanmar, dove molte donne sono vulnerabili a queste truffe.