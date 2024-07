Myanmar: Preparativi per affrontare le inondazioni nel distretto di Ayeyarwady

10 Luglio 2024_ Le autorità del distretto di Ayeyarwady in Myanmar stanno predisponendo misure preventive per affrontare possibili inondazioni....

10 Luglio 2024_ Le autorità del distretto di Ayeyarwady in Myanmar stanno predisponendo misure preventive per affrontare possibili inondazioni. Diversi dipartimenti governativi e organizzazioni di volontariato stanno collaborando per preparare materiali di soccorso e piani di emergenza. Il distretto ha una lunga storia di inondazioni annuali, con gravi episodi registrati nel 2015. Le autorità locali hanno anche predisposto veicoli di emergenza e squadre di soccorso pronte a intervenire. Lo riporta il sito di notizie news-eleven.com. Le esercitazioni di soccorso sono state recentemente condotte nella città di Pathein per migliorare la prontezza operativa.