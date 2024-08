Myanmar: Prolungamento dello stato di emergenza e riorganizzazione del governo

31 Luglio 2024_ Il Consiglio di Sicurezza Nazionale del Myanmar ha tenuto una riunione il 31 luglio 2024, a Naypyidaw, per discutere il prolungamento...

31 Luglio 2024_ Il Consiglio di Sicurezza Nazionale del Myanmar ha tenuto una riunione il 31 luglio 2024, a Naypyidaw, per discutere il prolungamento dello stato di emergenza e la riorganizzazione del governo. Il presidente ad interim Min Swe ha delegato le sue funzioni al comandante in capo delle forze armate, il generale Min Aung Hlaing, a causa di problemi di salute. Durante l'incontro, sono stati esaminati i progressi e le necessità future del governo, con particolare attenzione alla sicurezza e alla stabilità del paese. La riunione ha anche affrontato le violenze in corso e le sfide politiche, sottolineando l'importanza di un processo elettorale trasparente e giusto. La notizia è stata riportata da moi.gov.mm. Il Consiglio di Sicurezza Nazionale è composto da alti funzionari governativi e militari, responsabile della sicurezza e della stabilità del Myanmar.