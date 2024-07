Myanmar: Proteste a Namsang contro l'estrazione mineraria

7 Luglio 2024_ A Namsang, nello Stato Shan del Myanmar, sono scoppiate proteste contro l'estrazione mineraria. Circa 30 villaggi hanno partecipato alle manifestazioni, esprimendo preoccupazioni per l'impatto ambientale e sociale delle attività estrattive. I manifestanti hanno chiesto la sospensione immediata delle operazioni minerarie, sostenendo che queste minacciano le risorse naturali e la salute delle comunità locali. Le proteste sono state organizzate da gruppi locali e hanno visto una partecipazione significativa della popolazione. Lo riporta shannews.org. Le autorità locali non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alle richieste dei manifestanti.