Myanmar: Proteste contro il regime militare continuano nonostante le repressioni

25 Agosto 2024_ Le manifestazioni contro il regime militare in Myanmar proseguono, nonostante le crescenti repressioni da parte delle forze di sicurezza. I cittadini, tra cui molti giovani, continuano a scendere in piazza per chiedere la libertà e la democrazia, affrontando rischi significativi. Le autorità hanno intensificato le misure di sicurezza, ma le voci di dissenso non si placano, evidenziando la determinazione della popolazione. La situazione rimane tesa, con rapporti di violenze e arresti da parte delle forze governative. La fonte di queste informazioni è shannews.org. Le manifestazioni sono un chiaro segnale della resistenza della popolazione contro il regime, che ha preso il potere con un colpo di stato nel febbraio 2021.