Myanmar: RCSS denuncia violazioni dei diritti umani nella regione di Shan

18 Agosto 2024_ Il gruppo etnico armato RCSS ha denunciato gravi violazioni dei diritti umani nella regione di Shan, Myanmar, evidenziando l'uso di violenza contro i civili. Secondo le dichiarazioni del portavoce del gruppo, le forze governative avrebbero perpetrato attacchi indiscriminati, causando sofferenze tra la popolazione locale. La situazione è ulteriormente aggravata dalla mancanza di assistenza umanitaria e dalla crescente instabilità nella regione. La notizia è stata riportata da shannews.org, sottolineando l'urgenza di un intervento internazionale per proteggere i diritti dei civili. La RCSS, o Shan State Army-South, è un gruppo armato che lotta per l'autonomia della popolazione Shan, una delle numerose etnie presenti in Myanmar, spesso soggette a conflitti e discriminazioni.