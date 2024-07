Myanmar: Riunione del Comitato Centrale per la Cultura Nazionale per preservare il patrimonio culturale

24 Luglio 2024_ Il 23 luglio si è tenuta la 8ª riunione del Comitato Centrale per la Cultura Nazionale del Myanmar presso il Ministero della...

24 Luglio 2024_ Il 23 luglio si è tenuta la 8ª riunione del Comitato Centrale per la Cultura Nazionale del Myanmar presso il Ministero della Religione e della Cultura a Nay Pyi Taw. Il Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa, Ammiraglio Tin Aung San, ha sottolineato l'importanza della responsabilità collettiva dei cittadini nel preservare il patrimonio culturale del paese. Durante l'incontro, sono stati discussi i progressi nella riparazione della Pagoda Thatbyinnyu, danneggiata da un terremoto nel 2016, e sono state presentate proposte per nuove leggi a sostegno dei musei privati. La fonte di questa notizia è gnlm.com.mm. La riunione ha anche esaminato le risoluzioni precedenti e ha incoraggiato i membri a proporre miglioramenti per la protezione e la conservazione del patrimonio culturale del Myanmar.