Myanmar: Riunione del Comitato Nazionale per la Gestione dei Rischi Naturali dopo inondazioni devastanti

17 Settembre 2024_ Oggi si è tenuta a Naypyidaw la riunione (2/2024) del Comitato Nazionale per la Gestione dei Rischi Naturali, presieduta dal Vice Primo Ministro Soe Win. L'incontro ha avuto luogo in risposta alle recenti inondazioni causate dal tifone Ragi, che hanno colpito diverse regioni del Myanmar, inclusa la capitale Naypyidaw. Durante la riunione, sono stati discussi i piani di gestione per affrontare le emergenze e fornire assistenza alle popolazioni colpite. La fonte di questa notizia è mdn.gov.mm. Le autorità hanno già avviato operazioni di soccorso e pulizia nelle aree colpite, mentre il governo sta coordinando gli sforzi per garantire che le necessità delle persone siano soddisfatte in modo tempestivo.