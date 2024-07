Myanmar: Riunione del governo per lo sviluppo nazionale

5 Luglio 2024_ Il governo del Myanmar ha tenuto una riunione presso la sala conferenze dell'Ufficio del Presidente del Consiglio di Amministrazione dello Stato a Naypyidaw. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dello Stato e Primo Ministro, Generale Min Aung Hlaing, ha partecipato e pronunciato un discorso. Durante l'incontro, sono stati discussi due obiettivi nazionali per lo sviluppo del paese: il benessere generale e la sicurezza alimentare. Il Generale ha sottolineato l'importanza della sicurezza, dell'istruzione e della pulizia ambientale per il benessere della nazione. Lo riporta moi.gov.mm. Inoltre, è stato evidenziato il ruolo cruciale della sicurezza e della preparazione per garantire un ambiente sicuro per gli studenti e la necessità di migliorare la produzione agricola per sostenere l'economia nazionale.