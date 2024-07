Myanmar: Riunione di coordinamento per il servizio militare popolare

12 Luglio 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa del Myanmar, Ammiraglio Tin Aung San, ha presieduto la riunione di coordinamento 5/2024 del Comitato Centrale per la Convocazione dei Servitori Militari Popolari a Nay Pyi Taw. Durante l'incontro, sono stati discussi il quinto progetto del Regolamento del Servizio Militare Popolare e le raccomandazioni del Ministero degli Affari Legali. Il Vicepresidente del comitato, Generale Maung Maung Aye, ha esaminato i punti di forza e di debolezza dei primi tre cicli di addestramento e ha pianificato il quarto ciclo. L'Ammiraglio ha sottolineato l'importanza di convocare i servitori militari in modo corretto e sistematico. Lo riporta gnlm.com.mm. Sono state inoltre stabilite misure disciplinari per chi non rispetta gli obblighi di addestramento.