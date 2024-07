Myanmar: Riunione per l'espansione della produzione di petrolio e gas naturale

18 Luglio 2024_ Si è tenuta una riunione di coordinamento per l'espansione della produzione di petrolio e gas naturale a Yangon, presso l'ufficio regionale della Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE). Durante l'incontro, i responsabili della MOGE hanno discusso lo stato dei progetti offshore e delle operazioni di esplorazione e produzione nei giacimenti di petrolio e gas di Maubin (Sud) e Bago. Il Ministro dell'Energia, U Ko Ko Lwin, ha sottolineato la necessità di utilizzare tecnologie moderne per migliorare la produzione e garantire la sicurezza energetica del paese. Ha inoltre evidenziato l'importanza di pianificare e implementare con precisione le attività di esplorazione e produzione durante la stagione secca. Lo riporta mdn.gov.mm. La riunione ha anche affrontato la fornitura di gas naturale necessario per le raffinerie e le fabbriche di fertilizzanti sotto il controllo del Ministero dell'Energia.