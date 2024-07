Myanmar: Riunione per lo sviluppo delle aree di confine e delle minoranze etniche

2 Luglio 2024_ Oggi pomeriggio si è tenuta una riunione di coordinamento del Comitato per lo Sviluppo delle Aree di Confine e delle Minoranze Etniche presso il Ministero degli Affari di Confine a Naypyidaw. Alla riunione hanno partecipato il presidente del comitato, il Ministro degli Affari di Confine, il Vice Generale Tun Tun Naung, insieme a membri del comitato e funzionari regionali. Durante l'incontro, è stata sottolineata l'importanza della stabilità e della pace per lo sviluppo delle aree di confine, con un focus sulla cooperazione tra governo e popolazione locale. Sono stati discussi i piani per l'anno fiscale 2024-2025 e le proposte per il 2025-2026. Lo riporta mdn.gov.mm. La riunione ha anche affrontato le sfide e i progressi dei progetti in corso, con l'obiettivo di migliorare le infrastrutture e le condizioni socio-economiche delle comunità etniche.